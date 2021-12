Os livros que vieram do Norte

Num país com uma população que é metade da portuguesa, e com uma língua apenas falada pelos seus habitantes, a Noruega apostou, há décadas, numa política cultural sólida — nomeadamente na literatura, em que muitos escritores são subsidiados (independentemente do género literário e das vendas), parte das edições dos seus livros são comprados pelo Estado para que sejam distribuídos pela rede de bibliotecas públicas, e os apoios à divulgação internacional e às traduções não são despiciendos e são eficazes. Assim, não é de admirar que pelo menos quatro dos “melhores livros” traduzidos e publicados em Portugal durante 2021, tenham vindo desse país nórdico.