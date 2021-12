Kia Sportage chega em Fevereiro (ainda sem PHEV)

A nova geração do SUV é a que mais combina com o Velho Continente, garante a marca sul-coreana.

As primeiras unidades da nova geração do Sportage vão começar a chegar em Fevereiro de 2022, anunciou a Kia, ressalvando que a declinação híbrida de ligar à corrente (PHEV) só chegará durante o segundo trimestre do ano.

Concebida, desenvolvida e optimizada tendo por base os gostos europeus, esta nova geração é a que mais combina com o Velho Continente, garante a marca sul-coreana, adiantando que o carro “foi submetido a um programa de desenvolvimento” específico para “corresponder aos níveis de condução envolvente e competente exigidos pelos clientes europeus”.

A versão europeia do modelo destaca-se por uma maior distância entre eixos, o que possibilita reclamar uma melhor habitabilidade e espaço para bagagem, sem que tenham sido comprometidas as dimensões exteriores compactas.

O Sportage europeu traz um sistema de direcção assistida com motor eléctrico de forma a melhor a resposta, e a suspensão, tipo McPherson no eixo dianteiro e de quatro braços no eixo traseiro, foi adaptada, explica-se, para conseguir aliar conforto a dinamismo.

Exclusivo da versão plug-in, estreia-se no modelo o Terrain Mode, uma função desenvolvida para percursos off-road e que permite que o carro ajuste automaticamente as suas definições em pisos difíceis, como neve, lama ou areia.

Em todas as versões, independentemente do tipo de tracção, estarão disponíveis os modos de condução Comfort, Eco e Sport.