Um Sporting-Casa Pia “inventado” por Amorim

Para perceber como é que Sporting e Casa Pia estarão nesta quarta-feira (20h45, TVI) em duelo na Taça de Portugal é preciso perceber de onde veio Rúben Amorim. Uma coisa sem a outra estará desprovida de nexo.

Em 2018, Rúben Amorim era um ex-jogador a iniciar a vida de treinador e o Casa Pia deu-lhe a mão, seduzido pelo know-how bebido como jogador de topo. À época, Amorim era apenas um técnico estagiário, tendo um colega como “testa de ferro” a nível burocrático. Mas era Amorim quem liderava tudo o que acontecia em Pina Manique, num clube que actuava na terceira divisão. O estatuto de estagiário no papel e treinador encartado na prática causaram multas e processos ao clube lisboeta e Amorim acabou por sair.

“Na despedida, o Rúben disse ‘vou embora porque não vos quero prejudicar’. Chorou muito, em frente a 20 homens. E nós todos chorámos também, a pedirmos para ele não ir embora”. O relato é de Abel Pereira, ex-jogador do Casa Pia que recordou em Maio, ao PÚBLICO, o dia da despedida.

Foi já em Braga que, no final dessa temporada, viu o seu “bebé” Casa Pia ser campeão e subir à II Liga. O que sabe a partir daí é que Amorim teve sucesso em Braga e no Sporting. E o que se sabe do Casa Pia que Amorim “inventou”?

Sabe-se que era um clube que, nos dez anos antes, nunca tinha saído da terceira divisão – em algumas temporadas, até houve ao barulho idas ao play-off de permanência. Sabe-se também que desde que Amorim lá esteve o clube somou uma subida à II Liga, patamar no qual cresceu pé ante pé: começou por sobreviver, depois foi ao top-10 e em 2021/22 está em plena luta pela subida à I Liga.

Não é injusto dizer que Rúben Amorim criou as bases desde Casa Pia e há relatos que o atestam. “Ele fez, por exemplo, algo que poucos treinadores fazem: no início do treino, havia sempre uma brincadeira. Sempre. Depois, mudava o “chip” e começava o trabalho a sério”, contou Abel Pereira, sobre o lado lúdico.

E apresentou também as mudanças no profissionalismo que cria ser necessário num clube de topo no contexto da terceira divisão: “No Casa Pia não tínhamos grandes regras. O Rúben chegou e mudou logo o treino para de manhã, quando só treinávamos às 18h30. Os jogadores por vezes chegavam às 18h15, mas ele pôs o treino às 10h e tínhamos de chegar às 9h. E nós nunca fazíamos gelo depois dos treinos, mas, com ele, era todos os dias”, afiançou.

Já nesta terça-feira, o actual treinador do Casa Pia, Filipe Martins, não teve problema em reconhecer o papel de Amorim no clube, mas garantiu que isso foi apenas a base para algo que, agora, está ainda melhor.

“Queremos demonstrar a qualidade e a organização desta equipa, mostrar um pouco aos adeptos do futebol o quanto o Casa Pia se transformou e mostrar mesmo ao Rúben que, desde que ele saiu, vai encontrar um clube muito mais evoluído do que o que deixou. O Rúben vai perceber que o Casa Pia é um clube com uma nova administração, que trouxe investimento e inovação ao clube. Vai chegar aqui e ficar orgulhoso por ver que o caminho está a ser feito com muito profissionalismo e dedicação”, realçou o técnico.

Se Amorim lançou bases para este novo Casa Pia, também foi ele quem criou este Sporting mais pujante, que até já foi campeão. Hoje, pelas 20h45, defrontam-se estas duas criações de Amorim.