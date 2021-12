A sofrer no início e no fim, Sporting segue em frente na Taça

Foi há mais de 100 anos que Sporting e Casa Pia se defrontaram pela primeira vez, dois clubes ainda na sua infância, a tentar encontrar o seu espaço no mosaico desportivo de Lisboa e de Portugal. Seguiram caminhos diferentes. Um deles cresceu e tornou-se num dos clubes mais populares do país, o outro foi sobrevivendo, por vezes no limite da extinção, e já não se encontravam desde 1939. “Leões” e “gansos” voltaram a partilhar um relvado nesta quarta-feira, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, um jogo que acabou por ter mais histórias do que se pensava. O Casa Pia esteve a ganhar e obrigou o Sporting a aplicar-se a fundo para se qualificar, com um triunfo por 1-2.

Numa noite de chuva em Pina Manique, aconteceu um jogo com um sabor a história, mas que também pode ser uma janela para um futuro próximo. Não apenas por ser um reencontro após 82 anos, mas também porque este Casa Pia que dificultou e muito a vida do campeão nacional está bem dentro da luta para conseguir um lugar na I Liga (onde só esteve uma vez) da próxima época – segue em quarto lugar da II Liga, a dois pontos dos lugares de promoção. E, vendo a forma como se bateu perante o “leão”, não surpreende nada a posição desta equipa bem orientada por Filipe Martins.

Para além das narrativas de passado e futuro, também havia a conexão Rúben Amorim – o Casa Pia foi o seu primeiro emprego como treinador (estagiário), contribuindo para a subida do clube nessa mesma época. O técnico “leonino” deixou sementes de profissionalismo em Pina Manique (que deram frutos) e sabia o adversário que iria ter pela frente. Por isso avisou que os seus jogadores precisavam de ter fome para seguir em frente na Taça. Ou podia haver surpresas.

Positivo/Negativo Positivo Daniel Bragança Regressou à titularidade e conduziu todo o jogo ofensivo do Sporting até ao momento em que teve de sair por um imperativo táctico – inferioridade numérica. Teve vários remates perigosos e merecia o golo.

Positivo Sarabia Foi o mais inspirado entre os homens da frente, acabando por marcar o golo da vitória com um tremendo remate

Positivo Jota Silva O melhor marcador da II Liga deixou o Casa Pia a sonhar com uma surpresa logo aos 8’, com um cabeceamento certeiro. Os bons goleadores marcam a qualquer adversário e Jota parece ser um deles. Negativo Tabata Expulso pela segunda vez, depois do que lhe aconteceu em Penafiel. Parece ter sido involuntário, mas deixou marca na coxa de Jota. Precisa de ver melhor onde mete os pés.

Desde o primeiro minuto percebeu-se uma intencionalidade ofensiva no Casa Pia, e um conhecimento de como poderia contrariar o Sporting. E isso conduziu à primeira grande surpresa da noite. Aos 8’, Palhinha e Inácio deram espaço a Derick Poloni na esquerda para o cruzamento e a bola foi direitinha para a cabeça de Jota Silva. O melhor marcador da II Liga antecipou-se a Coates e fez o 1-0, colocando toda a pressão do lado dos “leões”.

Não era uma noite inspirada para o Sporting em termos ofensivos, pelo que a solução, como tantas vezes acontece, veio da bola parada. Depois de várias aproximações perigosas, foi de canto que os “leões” chegaram ao empate. Pedro Gonçalves meteu a bola na área e pareceu ser Coates a encostar para a baliza de Lucas Paes, num lance dividido com Palhinha. Sem jogar bem, o Sporting controlava e puxava a eliminatória a seu favor, mas o jogo iria chegar ao intervalo com o resultado nivelado.

Para a segunda parte, Amorim deu outro peso ao ataque “leonino” com a entrada de Paulinho e o Sporting fez o cerco ao Casa Pia, havendo finalmente uma referência para os outros homens da frente (Sarabia e Pote) que andavam desaparecidos. Os “leões” não demoraram muito mais a completar a reviravolta. Numa combinação com os seus colegas da frente, Sarabia furou e rematou, acertando na barra, com a bola a cair para lá da linha de golo. O árbitro Rui Costa não tinha dado por nada, mas, aconselhado pelo VAR, deu o golo do espanhol como válido.

Com o comando do jogo e do resultado, o Sporting tinha tudo na mão para uma última meia-hora tranquila. Mas ainda haveria um suplemento de emoção, com a expulsão de Bruno Tabata aos 72’ após uma pisadela involuntária com os pitons do calcanhar sobre Jota – foi mais uma expulsão do brasileiro, depois de lhe ter acontecido o mesmo em Penafiel, para a Taça da Liga. O Casa Pia ainda tentou investir no ataque para forçar o prolongamento, mas o Sporting estava mais do que confortável a lidar com o atrevimento final dos “gansos”.