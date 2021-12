Semana de contenção arranca a 25 de Dezembro com teletrabalho obrigatório e encerramento de discotecas

A semana de “contenção de contactos”, inicialmente programada para após o Natal e Ano Novo, foi antecipada e arranca já no dia 25 de Dezembro com teletrabalho obrigatório. Bares e discotecas vão também encerrar, ao contrário do que tinha sido anunciado em Novembro. As medidas de contenção foram apresentadas pelo primeiro-ministro, que deu conta de que o total de testes gratuitos por mês vai passar para seis.

As novas medidas que vão vigorar durante o Natal e Ano Novo acabam de ser anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa. O primeiro-ministro deu conta de que a apresentação de testes passa, também, a ser obrigatória para entrada em estabelecimentos turísticos e alojamento local. A mesma medida passa a ser obrigatória para a entrada em casamentos e baptizados, assim como para eventos empresariais.

Reforço de testagem

A testagem é mesmo uma das apostas do Governo na sequência do aumento de casos da nova variante Ómicron. Quem quiser assistir a eventos culturais, como cinemas e teatros, vai ter que apresentar teste negativo. A mesma medida passa a ser aplicada a todos os recintos desportivos, incluindo nas competições de formação.

Quem se deslocar, nos dias 24 e 25 de Dezembro, e nos dias 30 e 31 de Dezembro, e no dia 1 de Janeiro, a restaurantes ou casinos, vai igualmente ter que apresentar um teste negativo.

Passagem de ano com medidas de reforço

Além do encerramento de bares e discotecas, numa semana habitualmente marcada por festejos natalícios da passagem de ano, o Governo anunciou que vai ser proibido, durante a passagem de ano, o ajuntamento na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano. Passa igualmente a ser proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via publica.

O que estava previsto, segundo as medidas anunciadas no fim de Novembro, era que a semana de 2 a 9 de Janeiro seria uma altura de “contenção de contactos”, após o período de Natal e Ano Novo em que é previsível um aumento das infecções pelo novo coronavírus. As aulas de todos os graus de ensino, excepto universidades, só recomeçariam a 10 de Janeiro, com esses dias a serem compensados nas férias de Carnaval (menos dois dias) e na Páscoa (menos três dias). O teletrabalho seria obrigatório (sempre que possível) e bares e discotecas estariam encerrados apenas durante a primeira semana de 2022 (e compensados pelo encerramento), mas continuariam a funcionar até ao fim do ano, inclusive na Passagem de Ano.

O Governo convocou para esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para discutir a adopção de medidas de combate e prevenção da pandemia da covid-19.

A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para se realizar na próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la já para terça-feira. “Esta antecipação resulta das propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, declarou fonte do executivo à agência Lusa.