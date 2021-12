Alunos do secundário vão poder escolher as disciplinas que querem estudar

Os alunos do ensino secundário vão poder construir o seu curso à “la carte” tendo como leque de escolha quaisquer das disciplinas existentes nos diferentes cursos deste nível de ensino. Com uma condição: este tipo de “percursos formativos próprios” só poderão existir em escolas com planos de inovação aprovados pelo Ministério da Educação (ME). Agrupamentos de vários concelhos de Trás-os-Montes estão a iniciar agora “uma solução deste tipo, em fase piloto”, adianta o ME em respostas ao PÚBLICO.