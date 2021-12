Líder do movimento No Vax em Palermo preso por esquema de vacinas falsas

O líder do movimento antivacinas No Vax em Palermo, Filippo Accetta, é um dos três detidos pela polícia por um esquema de venda de vacinas falsas, que foi filmado por uma câmara da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (DIGOS) num centro de vacinações da Feira do Mediterrâneo, na capital da Sicília, no Sul de Itália.

Além de Accetta, próximo da Liga, o partido de extrema-direita liderado por Matteo Salvini, foram também detidos por corrupção, falsificação ideológica em acto público e peculato a enfermeira Anna Maria Lo Brano e o comerciante de detergentes Giuseppe Tomasino.

A investigação que começou com escutas telefónicas e ambientais, culminou na noite de segunda-feira com a enfermeira apanhada em flagrante delito fingindo inocular uma pessoa com uma vacina contra a covid-19. No vídeo, vê-se a enfermeira a encostar a seringa ao braço de uma senhora, mas sem movimentar o êmbolo e, como tal, sem injectar qualquer líquido.

De acordo com o La Repubblica, o procurador Francesco Lo Voi e o seu adjunto, Sergio Demontis, emitiram uma ordem urgente de detenção para evitar a continuação da actividade ilegal. A investigação liderada por Felice De Benedittis tem provas de uma dúzia de falsificações, mas suspeita que o esquema era muito mais alargado.

Por cada falsa inoculação, o trio cobrava 400 euros.

“Entrámos nas tramas obscuras e fraudulentas dos irredutíveis No Vax, que não hesitam em violar a lei, cometendo crimes tão odiosos como a corrupção”, afirmou o comissário de Palermo, Leopoldo Laricchia, citado pelo mesmo jornal.

O director da DIGOS, Giovanni Pampillona quer agora aprofundar a investigação ao esquema fraudulento de Accetta, aquele que se tornou nos últimos meses num dos mais activos líderes do movimento No Vax e que já foi líder dos desempregados e depois dos vendedores de rua da capital siciliana.

Segundo o Quotidiano Nazionale, Accetta foi um dos participantes no jantar com Matteo Salvini em Palermo, em Agosto, organizado pelo secretário provincial da Liga, Vincenzo Figuccia, deputado regional, de quem era muito próximo até há pelo menos dois meses. Há ainda vídeos e cartazes que mostram a ligação de Filippo Accetta com a Liga.

Foto

Há até um cartaz de Salvini com Accetta em que este aparece como candidato a vereador da Liga no conselho comunal de Palermo em 2022.