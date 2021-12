Coimbra, Região Europeia de Gastronomia, vai ter carta gastronómica e rota dos mercados

Município de Oliveira do Hospital/Taste Coimbra

A Carta Gastronómica da Região de Coimbra vai ser apresentada no primeiro trimestre de 2022, no âmbito da distinção enquanto Região Europeia de Gastronomia 2021-2022.

Trata-se de uma “compilação sob o ponto de vista histórico, antropológico, etnográfico e nutricional de parte do acervo gastronómico da região”, disse à agência Lusa o presidente da Comunidade Intermunicipal (​CIM) Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Para o próximo ano está ainda previsto a apresentação da Rota dos Mercados, que visa a promoção dos mercados municipais que constituem a Região de Coimbra.

Nesse âmbito, vão ser distribuídos folhetos nos postos de turismo municipais, de modo a servirem de “rota turística”, com o objectivo de levar as pessoas a visitarem os mercados e a consumirem produtos endógenos.

A Rota dos Mercados está “integrada na filosofia ‘do prado ao prato’ e na lógica dos circuitos curtos”, esclarece o presidente.

“Em 2022 vamos continuar a celebrar a gastronomia ímpar desta região, cujas raízes milenares são bem testemunho da nossa identidade, mostrando que, mais do que a perspectiva de alimento, falamos de património, comensalidade, tradição, cultura e, acima de tudo, de pessoas que contam estórias e criam memórias que enriquecem a experiência gastronómica”, sublinha Emílio Torrão.

“O nosso desejo é que cada vez mais cidadãos nacionais e internacionais visitem a nossa região, procurem conhecer o nosso património e cultura, a gastronomia, os vinhos, a música, a literatura. Há muito, neste território que vai do mar à serra, para descobrir e desfrutar”, destacou.

A CIM da Região de Coimbra vai manter para o próximo ano as medidas de apoio à restauração, através da formalização da adesão de novos restaurantes ao Programa Selecção Gastronomia e Vinhos, que tem vindo a ser implementado, acompanhada do lançamento do respectivo guia, complementado pelo passaporte gastronómico, menu Taste e voucher de desconto, que já estão em vigor há cerca de cinco meses.

Para além da presença em feiras de turismo ou outras específicas do sector da gastronomia e enoturismo, estão previstas acções de promoção dos produtos gastronómicos diferenciadores da região através dos seus chefs embaixadores.

No próximo ano também serão promovidas acções de sensibilização para a literacia alimentar, para o combate à obesidade infantil e outras temáticas inerentes à área da saúde.