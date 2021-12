O futuro da política industrial sob o olhar de Carlos Zorrinho e Maria da Graça Carvalho

No último episódio do Estado da União, a jornalista Sofia Lorena modera uma conversa sobre a nova política industrial europeia com o eurodeputado Carlos Zorrinho, do PS, e Maria da Graça Carvalho, do PSD, membros da comissão da Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.