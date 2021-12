O operário que traduziu Heidegger

A história é esta. Chen Zhi é um dos milhões de trabalhadores na China que deixaram a aldeia natal para encontrar emprego nas grandes cidades. As actividades braçais, de ajudante de armazém a homem da manutenção, ocuparam-no na última década. O normal. A surpresa é num pequeno quarto subterrâneo, onde cabia pouco mais do que uma cama de casal e uma escrivaninha, ter traduzido do inglês para mandarim uma introdução à obra do filósofo alemão Martin Heidegger.