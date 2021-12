Milton Friedman, os cheques-ensino e as mentiras do Bloco

O Bloco de Esquerda fez recentemente circular um folheto de propaganda anti-Iniciativa Liberal onde, entre outras infantis calúnias, afirma o seguinte: “A razão pela qual os principais economistas liberais defenderam o fim do ensino público nos Estados Unidos foi o surgimento, nos anos 1950, do movimento pelos direitos civis, que impôs uma lei para a igualdade entre brancos e negros (até então, os negros eram excluídos de escolas no sul do país). Os liberais condenaram esta lei e exigiram que o governo financiasse escolas privadas que mantivessem a segregação. Os tribunais condenaram essa solução racista.”