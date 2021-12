Portugal defronta Espanha, Suíça e Rep. Checa na Liga das Nações

Portugal vai defrontar Espanha, Suíça e República Checa​ no Grupo 2 da Liga A da terceira edição da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Ainda sem ter garantido a presença na fase final do Mundial do Qatar 2022, em Novembro e Dezembro - disputa o “play-off” final em Março -, a selecção nacional terá em Junho dados mais concretos para decidir o grau de priorização a atribuir à competição que conquistou em 2019 e em que foi sucedido pela França.

?? 2022/23 Nations League draw ?



Most exciting group is ____ ??#NationsLeague pic.twitter.com/BT5F3scKPM — UEFA Nations League (@EURO2024) December 16, 2021

Fernando Santos, seleccionador nacional, reagiu ao sorteio, lembrando que “não vale a pena antecipar favoritos” e que a Suíça atirou a Itália para o “play-off” do Mundial. "É uma prova muito rápida que torna tudo menos previsível. Depende muito de como se chegar a essa altura, com vários jogadores a virem de finais europeias de clubes, como sucedeu no Campeonato da Europa, com um desgaste tremendo. Depende muito do momento de forma dos jogadores”.

Fernando Santos sublinhou que depois da conquista da primeira edição, Portugal esteve em bom plano no último ano, em que defrontou a França, equipa que venceu o troféu na final com a Espanha, adversário da selecção lusa no Grupo A2.

As selecções defrontarão todos os adversários do respectivo grupo, em duas mãos, em Junho e Setembro de 2022. Quatro das seis jornadas serão em Junho devido ao Campeonato do Mundo de 2022.

Os quatro vencedores de grupos na Liga A avançarão para a fase final. Os vencedores de grupos nas outras três Ligas serão promovidos tendo em vista a edição de 2024-25.

Liga A

Grupo 1 - França, Dinamarca, Croácia, Áustria

Grupo 2 - Espanha, Portugal, Suíça, República Checa

Grupo 3 - Itália, Alemanha, Inglaterra, Hungria

Grupo 4 - Bélgica, Países Baixos, Polónia, País de Gales

Liga B

Grupo 1 - Ucrânia, Escócia, Rep. Irlanda e Arménia

Grupo 2 - Islândia, Rússia, Israel e Albânia

Grupo 3 - Bósnia e Herzegovina, Finlândia e Roménia, Montenegro

Grupo 4 - Suécia, Noruega, Sérvia e Eslovénia

Liga C

Grupo 1 - Turquia, Luxemburgo, Lituânia e Ilhas Feroé

Grupo 2 - Irlanda Norte, Grécia, Kosovo e Chipre ou Estónia

Grupo 3 - Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão e Cazaquistão ou Moldávia

Grupo 4 - Bulgária, Macedónia, Geórgia e Gibraltar

Liga D

Grupo 1 - Liechtenstein, Andorra, Cazaquistão ou Moldávia e Letónia

Grupo 2 - São Marino, Chipre ou Estónia e Malta