As Festas do Povo de Campo Maior já são Património Cultural Imaterial da Humanidade

Começam por ser um segredo bem guardado, construído ao longo de muitos serões pelas mãos da vizinhança que se junta — às vezes até a muitos quilómetros de distância. Quando o povo quer, as Festas do Povo de Campo Maior transformam o tórrido Verão alentejano numa Primavera em flor. Tradição secular, foi esta quarta-feira classifcada como património da Humanidade.

As Festas do Povo de Campo Maior, no distrito de Portalegre, foram esta quarta-feira classificadas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A inscrição como Património Cultural Imaterial das festas comunitárias portuguesas, na vila de Campo Maior, na região do Alentejo, foi aprovada ao início desta tarde, na 16.ª reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO, que está a decorrer em Paris (França), até sábado.

Tradição secular e realizadas pela última vez em 2015, as Festas do Povo de Campo Maior são conhecidas por apresentarem dezenas de ruas, sobretudo no centro histórico, “engalanadas” com milhares de flores de papel, feitas pela população de forma voluntária.

À Lusa, o presidente da câmara, Luís Rosinha, considerou um “orgulho” esta classificação. “É um sentimento de orgulho, pese embora esta questão de termos sido surpreendidos”, porque a apreciação da candidatura estava marcada “para quinta-feira”, afirmou. Mas, “aquilo que interessa realmente é o selo e, então, é com isso que estamos muito satisfeitos” e “extremamente orgulhosos”, frisou.

​"O povo campomaiorense está de parabéns. Todos aqueles que até hoje trabalharam nestas festas, todos aqueles que têm muita vontade de continuar a trabalhar nelas, os campomaiorenses de uma maneira geral, estamos todos de parabéns”, congratulou-se o autarca.

Luís Rosinha lamentou não poder realizar uma festa “alargada” nos próximos dias para celebrar a classificação, devido à pandemia da covid-19. “As coisas não estão fáceis” e, por isso, “cada um [vai] festejar, da melhor forma que conseguir. Com certeza que vamos ter uma oportunidade para celebrar em grande”, argumentou.

Este é o nono elemento português inscrito nas Listas da Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Desta lista fazem já parte o “Fado, canção urbana popular de Portugal” (2011), a “Dieta Mediterrânica” (2013), o “Cante Alentejano, canto polifónico do Alentejo, sul de Portugal” (2014), a “Falcoaria, património vivo da humanidade” (2016), a “Produção de Figurado em Barro de Estremoz” (2017) e as “Festas de Inverno: Carnaval de Podence” (2019). Encontram-se incluídos na Lista do Património Cultural Imaterial que necessita de uma salvaguarda urgente a “Manufactura de chocalhos” (2015) e o “Processo de Confecção da Louça Preta de Bisalhães” (2016).

Nesta reunião do Comité do Património Cultural Imaterial foi também reinscrita a “Falcoaria, património vivo da humanidade”, agora numa candidatura multinacional de 24 países, diz a UNESCO.