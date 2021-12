“Há lições de sustentabilidade únicas inscritas nesta paisagem”

O stress na vinha tem várias adjectivações. Pode ser hídrico, térmico, radiativo, entre outros. De há uns anos para cá, na cabeça de muitos agricultores passou também a ser climático, chapéu indesejado no qual cabem todos os receios sobre o futuro da vinha e, principalmente, do vinho. Se a sobrevivência de uma planta adaptada às mais difíceis condições não suscita grande dúvida, a qualidade do que dela se produz já levanta muitas interrogações. Mas, mesmo antevendo-se mais quente e mais seco, o Douro, que no século XIX sobreviveu ao cataclismo da filoxera, não vai desarmado para o combate a um problema que, mais uma vez, apela à inovação, mas também, e de novo, à resiliência de quem ali vive e trabalha.