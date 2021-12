Esta semana não traz chuva a Portugal continental: céu pouco nublado até domingo

Depressão que se aproxima da Madeira ditará regresso da precipitação a Portugal continental: as previsões apontam chegada da chuva na tarde de domingo. Há ainda “baixa probabilidade” de aguaceiros no Algarve já esta sexta-feira.

Depois de uma semana “cinzenta”, a chuva apenas deverá regressar a Portugal continental na tarde de domingo. De acordo com as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal continental não terá precipitação até ao fim-de-semana. Patrícia Marques, meteorologista deste instituto, diz ao PÚBLICO que apenas o Algarve corre o risco de fugir à norma.

“Não se prevê chuva até ao fim-de-semana em Portugal continental, mas há uma hipótese baixa de precipitação no Algarve na tarde desta sexta-feira”, explica, deixando claro que a situação poderá ainda sofrer ajustes.

O dia em que a precipitação voltará a atingir o continente está dependente da trajectória de uma depressão que de aproxima do arquipélago da Madeira.

“Registámos uma depressão a Oeste de Portugal que, neste momento, se desloca a caminho da Madeira. A chuva vai estar dependente dessa trajectória, podendo chegar mais cedo se se desviar da rota actual”, clarifica Patrícia Marques.

Para os próximos dois dias (terça e quarta-feira), as previsões apontam céu pouco nublado ou limpo em todo o território com excepção das ilhas. No arquipélago das Madeira prevêem-se aguaceiros e nos Açores os céus vão estar muito nublados, mas sem chuva.

As temperaturas máximas em Portugal continental vão oscilar entre os 16 e os 20 graus Celsius até quinta-feira, enquanto as mínimas se fixam entre os 10 e os 5 graus.

No mapa de avisos do IPMA, o único alerta amarelo em Portugal continental acontece na zona de Faro: até às 18h desta segunda-feira, esta região do Algarve registará períodos de maior agitação marítima. No arquipélago da Madeira, está em vigor um aviso amarelo por causa da precipitação até à meia-noite desta terça-feira.