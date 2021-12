Erro obriga a repetição do sorteio da Liga dos Campeões

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões vai ser repetido, depois de um erro técnico que numa primeira fase juntou equipas que não poderiam, de acordo com as regras, ser emparelhadas.

A falha foi assumida pela UEFA cerca de uma hora depois do sorteio inicial: “No seguimento de um problema técico com o software de um prestador de serviços externo, que determina que equipas podem ser elegíveis, um erro material ocorreu no sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões”, anunciou, em comunicado.

Assim, o emparelhamento resultante da sessão das 11h (que colocou o Real Madrid no caminho do Benfica e a Juventus na rota do Sporting) foi declarado “nulo” pela entidade que gere o futebol europeu e reagendado para as 14h desta segunda-feira.