Covid-19: Portugal enviou mais 453.600 doses de vacinas para Angola

Portugal enviou para Angola mais 453.600 doses de vacinas contra a covid-19, através da Covax, a iniciativa internacional que para fazer chegar o maior número de doses possível aos países mais pobres.​ A informação foi avançada este domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

“Portugal continua a apoiar Angola na luta contra a pandemia e, dois dias após a última doação, entregou, através do mecanismo Covax, um lote adicional de 453.600 doses de vacinas contra a COVID-19 (Janssen)”, lê-se num comunicado divulgado na manhã pelo MNE na manhã de domingo

Segundo a tutela, com esta doação, “enquadrada na segunda fase do Plano de Acção na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste”. O total de vacinas enviadas para Angola ascende a mais de um milhão e oitocentas mil doses (1.851.200 doses, no total).

O MNE recorda que “Portugal assumiu o compromisso político de disponibilizar aos PALOP e a Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal”.

De acordo com dados das autoridades angolanas, até ao fim de semana passado, o cumulativo de pessoas vacinadas em Angola com uma dose era de mais de 6,9 milhões de pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 44,27% da população alvo, e as que receberam a dose completa foram de mais de 3,2 milhões, correspondendo a uma cobertura de 20,80%.

Angola contabiliza, desde Março de 2020, mais de 65 mil casos positivos de covid-19.

Portugal faz doações de vacinas de duas formas. Além do mecanismo Covax — iniciativa que junta a Organização Mundial de Saúde (OMS), Aliança Global para as Vacinas (GAVI) e Coligação para as Inovações de Prontidão Pandémica (CEPI) —, o país oferece vacinas aos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e a Timor Leste no âmbito do compromisso político assumido em Fevereiro.