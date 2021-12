António Costa exclui Francisco Assis das listas de candidatos a deputados

Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, estava disponível para ser candidato, mas António Costa recusou.

Francisco Assis não será candidato a deputado pelo PS nas próximas eleições legislativas. O antigo líder parlamentar do PS tinha-se disponibilizado para, nestas eleições, integrar as listas socialistas mas o seu nome foi recusado por António Costa – o que torna impossível, assim, que Assis venha a ser Presidente da Assembleia da República. Ao que o PÚBLICO apurou, a direcção do PS prefere uma mulher a ocupar o cargo e a escolha mais provável é Edite Estrela, actual vice-presidente da Assembleia e candidata nº 2 pelo círculo de Lisboa, logo a seguir a António Costa.