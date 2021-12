Regresso de João Rendeiro a Portugal pode demorar entre seis a oito meses caso o próprio se oponha à extradição

Paulo Saragoça da Matta, advogado especialista em Direito Penal, explicou ao PÚBLICO que o processo de extradição de João Rendeiro pode demorar até um máximo oito meses, em caso de oposição do próprio, uma vez que a África do Sul aderiu à Convenção Europeia de Extradição há alguns anos. O advogado explica que este não é um prazo legal, mas sim o expectável dado os contornos do caso.