Banco da Revolut escapa à supervisão portuguesa

Apresenta-se como banco, opera com uma licença bancária europeia e oferece serviços bancários. Mas, em Portugal, o Revolut Bank não será considerado um banco – pelo menos, não no sentido tradicional. Será, antes, uma instituição de crédito a operar ao abrigo do regime de livre prestação de serviços, que, portanto, não está obrigada a disponibilizar contas de serviços mínimos bancários, nem será abrangida pelas contribuições sobre o sector bancário, ao contrário da generalidade dos seus concorrentes. E também não será supervisionada pelo Banco de Portugal (BdP), factor que poderá criar constrangimentos aos clientes da Revolut em Portugal: qualquer problema com esta instituição terá de ser dirigido às autoridades da Lituânia, país onde o banco está sediado.