Reportagem do PÚBLICO sobre resposta dos lares à covid-19 vence Prémio de Jornalismo da UNESCO

Morreram 1047 idosos em lares com covid-19. O que é preciso para acabar com os “depósitos de velhos"?, uma reportagem da jornalista Natália Faria, publicada no caderno P2 do PÚBLICO a 8 de Novembro do ano passado, venceu esta sexta-feira o Prémio de Jornalismo Direitos Humanos & Integração. A iniciativa da Comissão Nacional da UNESCO e da secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, que vai na 16.ª edição, premiou este artigo na categoria Imprensa Escrita, tendo atribuído uma menção honrosa a outro trabalho do PÚBLICO sobre a mutilação genital feminina em Portugal, da jornalista Aline Flor.

Foram premiados igualmente mais quatro trabalhos jornalísticos, dois ex aequo na categoria de Rádio, um na de Meios Audiovisuais e, por fim, um na de Imprensa Regional e Local. Estamos Juntos, da jornalista Cristina Lai Men, da TSF, e Escola sem abraços, de Celina Faria, da Antena 1, venceram o prémio radiofónico, enquanto Plástico, o novo continente, de Catarina Canelas, João Franco e Nelson Costa, todos da TVI, ganhou na categoria audiovisual. Na Imprensa Regional e Local, o prémio foi para o Precários Explorados do jornalista João Prudêncio e foi publicado no Jornal do Algarve.

Na categoria Imprensa Escrita foram ainda atribuídas duas menções honrosas. Além do trabalho de Aline Flor, Mutilação genital feminina chega pela primeira vez a tribunal, publicado a 13 de Novembro do ano passado na secção Sociedade, foi ainda destacado o trabalho Pobreza, racismo e poluição. As alterações climáticas também revelam (e agravam) as desigualdades, do jornalista João Francisco Gomes, do Observador. O prémio tem um valor pecuniário de 2500 euros para cada uma das categorias. O júri foi constituído por Guilherme d'Oliveira Martins, Catarina Duff Burnay e Francisco Sena Santos. Este prémio, dizem os promotores, “visa reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”.