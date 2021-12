A Gronelândia está a derreter mais depressa do que nunca

Na última década, derreteram 3,5 biliões de toneladas de gelo do manto da Gronelândia, o que elevou um centímetro o nível global do mar e está a aumentar os riscos de inundação a nível mundial. São as conclusões de um trabalho publicado na revista Nature Communications, liderado pela Universidade de Leeds (Inglaterra). Os dados da investigação mostram ainda que a quantidade de água proveniente do degelo da superfície da Gronelândia aumentou 21% nas últimas quatro décadas.