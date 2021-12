Combate à corrupção sem meios suficientes está votado ao fracasso, avisa Lucília Gago

No primeiro semestre de 2021 foram abertos no Ministério Público 2004 inquéritos por corrupção e crimes conexos.

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, avisou esta quinta-feira que um combate à corrupção sem meios suficientes está votado ao fracasso.

A magistrada falava num colóquio que está a decorrer na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, para assinalar o dia internacional dedicado a este fenómeno. “Não basta a existência de um quadro normativo nacional que acolha a generalidade das normas” internacionais sobre o tema, assinalou. “Apenas com um Ministério Público e com órgãos de polícia criminal dotados dos necessários meios humanos e técnicos será possível combater a corrupção com efectividade”, sublinhou Lucília Gago. “Sem os meios e instrumentos necessários e adequados, especialmente na investigação criminal, não será possível garantir a almejada eficácia na prevenção e repressão dos fenómenos corruptivos”, insistiu.

Lucília Gago disse ser “profundamente falacioso” considerar-se que os meios ou recursos ao dispor do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal podem ser aferidos por referência a uma mera análise estatística dos inquéritos pendentes num determinado momento. Afinal, exemplificou, um único processo pode ter dezenas de suspeitos, que por sua vez praticaram dezenas de crimes. “Os dados estatísticos do número de inquéritos entrados por crimes de corrupção e crimes conexos não revelam a concreta dimensão da complexidade e tecnicidade das investigações que lhe correspondem”, referiu a procuradora-geral da República.

Ainda assim, deixou alguns números. Nos primeiros seis meses de 2021 iniciaram-se 2004 inquéritos por corrupção e crimes conexos, designadamente abuso de poder, administração danosa no sector público, branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato, prevaricação, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influência.