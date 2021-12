Pelo rumo da marcha do país

Portugal teve, nos últimos 20 anos, um crescimento anémico de 0,35% ao ano, com um endividamento de 130% do PIB, não parecendo ser possível recriar a esperança sem a participação dos cidadãos.

Este artigo é um contributo para a reflexão da importância do voto e para ponderação de temas que os partidos concorrentes às próximas legislativas não devem deixar de debater.

As legislativas de 2019 conduziram à criação da Associação Cívica Participar +, uma vez que o debate sobre o rumo da marcha do país fora secundarizado, razão que conduziu os fundadores a tomarem iniciativas que o presente artigo reflecte.

Os cidadãos estão distantes da política, existindo uma fraca participação cívica que potencia o populismo.

A pandemia agravou desigualdades, fez ressaltar vulnerabilidades do mundo desregulado e sobressair as funções soberanas do Estado, chamadas a intervir de forma mais significativa na saúde, na organização do Estado, na política externa, no modelo económico e social, na defesa e educação e na justiça.

O desajustamento da oferta à procura de bens de protecção individual e equipamentos hospitalares exacerbou no início a competição para as suas aquisições, com lesão do direito internacional, denunciando egoísmos nacionais.

O SNS foi convocado ao limite para responder à saúde pública, devendo agora ser robustecido com sinergias conjugadas, adequando os recursos aos meios para cumprimento dos nobres objectivos para que foi criado.

A “bazuca” é um instrumento da política.

Por o ser, as políticas públicas deverão ser enquadradas numa estratégia mobilizadora de desígnios nacionais, assentes na concepção e organização racional da administração directa e indirecta do Estado e na superação das assimetrias regionais.

A débil prestação dos serviços públicos essenciais mais o justifica.

Neste novo mundo, confrontado com sérios problemas ambientais e de aquecimento global, as respostas devem sustentar-se no contributo da importância da voz da cidadania.

Há que ter presente o peso da diáspora, e com ela o da língua portuguesa, esta um poderoso instrumento cultural e económico mas que não tem sido convocado como devia ser.

A CPLP, instrumento de afirmação da lusofonia, aproveita à UE e é uma peça relevante para a relação triangular da Europa com África e com a Ibero-América.

Os países da CPLP têm numa larga fronteira oceânica, sendo que cerca de 90% do comércio internacional tem lugar pelo mar, com enormes potencialidades inexploradas.

As suas Zonas Económicas Exclusivas a que se adiciona a potencial extensão das plataformas continentais e a integração em espaços económicos supranacionais traduzem essa importância.

Os cidadãos lusófonos têm de ser servidos por políticas que lhes reconheçam o direito de pertença à CPLP.

Importa sublinhar que a dimensão das privatizações realizadas na banca e nas empresas estratégicas debilitaram o papel do Estado para a cooperação, sendo fundamental que se tomem medidas que incluam a reindustrialização do país.

Acresce que a pandemia teve reflexos no domínio económico-social, agravando a situação dos mais desfavorecidos, inclusive no acesso à habitação, e a competitividade continua a assentar em baixos salários, a par dos preços elevados dos transportes marítimos, das matérias-primas, da energia e dos impostos.

É necessário consensualizarem-se políticas sobre o papel regulador e planificador do Estado, que contribuam para estimular o dinamismo demográfico e o aumento do salário mínimo articulado a prazo com um sistema fiscal mais incentivador da actividade económica e da baixa do preço da energia.

Uma menor ponderação do que precede no domínio da política económico-social contribuiu também para o retorno de milhares de trabalhadores estrangeiros aos países de origem, com impacto na carência da mão-de-obra e proporcionando a emigração de trabalhadores portugueses qualificados.

Esta consequência conduz-nos à educação, alicerçada num programa escolar coerente que não se esgote na transitoriedade do poder, valorizando respostas estratégicas para o futuro dos jovens, face à vertiginosa evolução da tecnologia e da ciência, não descurando a formação cultural e intelectual abrangente das novas gerações.

Há que cuidar da transparência das funções do Estado, da luta contra a corrupção, dinamizando políticas adequadas de Segurança e Defesa e criando um sucedâneo do serviço militar obrigatório

Para essa formação cívica há que cuidar da transparência das funções do Estado, da luta contra a corrupção, dinamizando políticas adequadas nos domínios da Segurança e Defesa e criando um sucedâneo do serviço militar obrigatório, para salvaguarda de princípios de respeito da legitimidade do Estado democrático.

Por fim, a justiça, gravemente afectada, exige uma reforma profunda.

A morosidade dos processos e as custas proibitivas que impedem o acesso da maioria à justiça são uma consequência e não causa do modelo existente.

A reforma deve ser precedida da revisitação dos modelos da justiça que foram adoptados ao longo da nossa História, das causas e alterações ocorridas, sem preconceitos, e que explicarão a razão da crítica ao modelo actual e as alterações a empreender.

O pragmatismo das políticas imediatistas de hoje não pode conduzir à subalternização da estratégia, ou seja, ao rumo da marcha do país.

Adalberto Campos Fernandes, Ana Paula Martins, António Capinha, António Costa e Silva, António Saraiva, Carlos Manuel Luiz, Carlos Pimenta, Fernando de Melo Gomes, Filipe Barroso, Isabelle Oliveira, Januário Torgal Ferreira, João Ferreira do Amaral, Jorge Malheiros, José Ribeiro e Castro, Luís Araújo, Luís Sequeira, Miguel Anacoreta Correia, Paula Franco, Paulo Noguês, Pinto Ramalho, Ricardo Paes Mamede, Sara Costa Ramalho, Susana Santos, Vítor Ramalho (Fundadores da Associação Cívica Participar +)