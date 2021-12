Pantone cria, pela primeira vez, uma nova tonalidade para a cor do ano

Em 2021, o Pantone Color Institute escolheu duas tonalidades como “cor do ano”, o Illuminating Yellow e Ultimate Grey — amarelo iluminado e cinzento definitivo, numa tradução literal. Para 2022, a instituição criou, pela primeira vez, uma cor de raiz. A cor do ano é Very Peri — um azul vibrante com um subtom de violeta, que nos “abre para uma nova visão enquanto reescrevemos a nossa vida”, diz o instituto em comunicado.

Há dois anos, o Pantone escolheu, para 2020, um azul clássico, que inspirava “confiança e fé” para uma nova década. Foi uma escolha segura para um ano que não se adivinhava ser tão atribulado, quando a pandemia de covid-19 tomou conta do mundo. Por isso, agora foi mais além e reinventou-se ao criar de raiz um novo tipo de azul que, explica, espelha “confiança despreocupada e curiosidade audaz” nestes tempos de “transformação”.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

“Enquanto emergimos de um período intenso de isolamento, os nossos valores estão a mudar, e as vidas físicas e digitais fundiram-se de novas maneiras”, observa.

Very Peri é o espelho dessa nova vida: “Ilustra a fusão da vida moderna e como as tendências da cor no mundo digital se manifestam no mundo físico e vice-versa.” Essa fusão entre os dois mundos tem sido explorada por vários criadores de moda, de Alesandro Michele, na Gucci, até aos designers portugueses. Por exemplo, a colecção da próxima Primavera/Verão de Ricardo Andrez, apresentada na ModaLisboa, foi inspirada numa hiper-realidade, onde explorou a modelagem em 3D e os padrões partiram de píxeis.

Foto DR

A directora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, destaca, em comunicado, que a Cor do Ano 2022 “traz uma nova perspectiva e visão da tão amada e confiável família dos tons azuis”. “Very Peri apresenta uma atitude alegre e uma presença dinâmica que encoraja a criatividade e as expressões criativas”, sublinha, explicando que a alegria vem do toque de vermelho dado à tonalidade.

Já a vice-presidente da instituição, Laurie Pressman, destaca o facto de terem criado pela primeira vez uma cor, como resultado da “inovação global e transformação que está a acontecer”. “Enquanto a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma importante de comunicação, e uma forma de expressar ideias ou emoções e ligar-se aos outros, a complexidade deste novo azul infundido em violeta destaca as possibilidades que se apresentam diante de nós”, acrescenta.

E já que tecnologia desempenhou um papel fundamental na cor deste ano, avança a CNN, o Pantone Color Institute uniu-se à Microsoft que, ao longo do próximo ano, irá incorporar a cor em várias aplicações, desde os fundos de ecrã do Windows, à aplicação Teams e à interface do Office.

Para escolher a “cor do ano”, os especialistas do Pantone inspiram-se nas tendências de várias áreas, do cinema à moda, passando pela arquitectura, mas também pelos destinos de viagem mais populares. Há 23 anos que a escolha influencia diversas áreas, como a moda, a decoração e o design industrial.