Um artigo sobre um novo restaurante é jornalismo? Depende de onde for publicado, diz Comissão da Carteira

Um artigo sobre um novo restaurante pode ser lido como uma promoção ao espaço, assim como um texto sobre uma empresa cotada em bolsa pode constituir uma acção de marketing. Dependendo do registo e do enquadramento, qualquer uma destas situações pode também ser jornalismo. No caso de uma estagiária e de uma jornalista da Time Out, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) deliberou que o trabalho de ambas se destinava “a promover actividades, produtos, serviços ou entidades de natureza comercial ou industrial” e recusou-lhes os títulos profissionais. A direcção da revista queixa-se de perseguição. A presidente da CCPJ alega que o organismo se limita a cumprir a lei, mas a interpretação desta divide opiniões.