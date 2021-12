Uma Casa Diagonal em Aveiro. Porque “a construção não tem de ser sempre convencional”

Situada nos arredores de Aveiro, com uma área útil de 200 metros quadrados, a Casa Diagonal reflecte a proposta apresentada por um casal jovem, natural daquela cidade, à Frari – rede de arquitectura fundada por Maria João Fradinho. A casa é uma peça composta por dois volumes que formam um só corpo. Estrategicamente organizada, conforme pedido pelos clientes, de forma a conciliar as vertentes familiar e social, divide-se em dois pisos. No rés-do-chão, que avança em direcção à via pública, encontram-se as áreas comuns; no primeiro andar, já mais recuado, os espaços privados.

“Formalmente, a peça arquitectónica é restringida pelos alinhamentos impostos pelo plano de loteamento onde se insere, e que lhe demarca os limites exteriores”, lê-se na descrição do projecto. O volume que resulta destes alinhamentos foi adaptado, por meio de um corte na diagonal, permitindo a divisão vertical em dois, “para assegurar a desejada distribuição programática”.

Este foi um dos desafios levantados na construção. Outro obstáculo, aponta Maria João Fradinho, foram as alterações necessárias na projecção da casa, para que esta se organizasse da forma mais eficaz. Destaca, em particular, a inserção da piscina, com cobertura em tela submersa, na fachada – solução apresentada pela arquitecta para maior aproveitamento do espaço. Esta proposta gerou receio por parte dos clientes, devido à possibilidade de existirem problemas de humidade, mas rapidamente entenderam que se tratava de uma opção fiável. “A construção não tem de ser sempre convencional”, diz, pensamento que pauta o seu trabalho.

O jogo cromático do preto e branco, destacado na casa aqui retratada por Ivo Tavares, espelha outro dos desafios encarados. Ainda que seja, frequentemente, uma opção da arquitecta, numa primeira fase, a proprietária confessou não apreciar. No entanto, numa etapa mais avançada do projecto, surgiu a necessidade de destacar o volume do piso 0, onde se encontra, por exemplo, a garagem dupla. Neste sentido, dada a disposição na diagonal, e com vista a oferecer uma harmonia em termos de organização, a cliente concordou com a proposta apresentada inicialmente.

Texto editado por Ana Maria Henriques