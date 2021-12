DiCaprio considera o seu novo filme um “presente único” no combate às alterações climáticas

Lançado nos cinemas na sexta-feira e na Netflix a 24 de Dezembro, “Don’t Look Up Now” faz uma abordagem satírica de como os meios de comunicação social e os políticos tratam as questões climáticas.

Leonardo DiCaprio adjectiva o seu novo filme “Don't Look Up - Não olhem para cima” como um “presente”, não porque trabalhou com um elenco de luxo que inclui Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothee Chalamet e Jonah Hill, entre outros, mas porque o filme captura os perigos das alterações climáticas, ao mesmo tempo que faz as pessoas rirem.

“Acho que todos nós olhamos para este filme como um presente incrivelmente único”, declara DiCaprio, um dos actores de Hollywood mais activista pelo meio ambiente. “Estávamos a querer divulgar uma mensagem sobre a crise climática, e Adam [McKay] conseguiu decifrar o código ao criar esta narrativa”, acrescenta.

Lançado nos cinemas nesta quarta-feira e na Netflix a 24 de Dezembro, “Don't Look Up Now” faz uma abordagem satírica de como os meios de comunicação social e os políticos tratam as questões climáticas. O enredo mostra dois astrónomos (interpretados por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) a tentar alertar o mundo, que não parece importar-se, para um enorme cometa que está em rota de colisão com a Terra, em seis meses.

DiCaprio admite que durante um tempo esteve à procura de fazer um filme sobre a crise climática, mas que não foi fácil encontrar a abordagem certa. “Ou você faz uma jornada existencial ao longo da vida de uma pessoa, ou o transforma num filme de catástrofe onde Nova Iorque congela”, aponta.

Cabe a Meryl Streep interpretar um presidente egoísta dos Estados Unidos, com Jonah Hill como o seu filho graxista e seu chefe de gabinete. Cate Blanchett e Tyler Perry interpretam os alegres pivots de noticiários, Timothy Chalamet é um adolescente que desistiu da escola e Mark Rylance interpreta um bizarro bilionário de tecnologia com a sua própria agenda.

O realizador Adam McKay refere que, embora as pessoas possam ver o filme como uma posição política, o “grande truque” é que é para rir e é esse o objectivo porque “é uma comédia”, afirma.

DiCaprio revela que foi atraído pelo argumento do filme porque queria apoiar os cientistas. “Eu queria tirar o chapéu às pessoas que dedicam as suas vidas a este problema, que sabem do que estão a falar e tentar dar-lhes um pouco de voz.” O actor confessa que não está optimista sobre o progresso nos esforços para enfrentar a crise climática, mas acrescenta: “Espero que filmes como este comecem a criar conversas diferentes, e mais pessoas falem sobre o tema, acabando por pressionar o sector privado e os poderes para implementarem mudanças.”