Bayern só precisou de ser igual a si próprio

Julian Nagelsmann tinha prometido um Bayern Munique em força total. E, quando isso acontece, são sempre más notícias para os adversários. Os bávaros nem precisaram de carregar demasiado, mas o que fizeram foi mais do que suficiente para derrotar o Barcelona por 3-0 e fecharem o Grupo E da Liga dos Campeões com o pleno de vitórias (Liverpool e Ajax são as outras a fazerem o pleno nesta fase de grupos). Foi mais uma demonstração de força do Bayern e a confirmação de que este Barcelona, mesmo com Xavi em vez de Koeman, não tem andamento para a Champions – mas talvez tenha para a Liga Europa, onde já não jogava desde 2003-04.

Enquanto o Benfica fazia o seu trabalho na Luz frente ao Dínamo de Kiev, o Barcelona tinha grandes dificuldades em fazer o seu num Allianz Arena deserto. Diga-se que se apresentou como uma equipa cheia de boas intenções, mas era impossível pedir mais do que isto frente a uma equipa consolidada como é este Bayern. Os catalães bem tentaram, mas as suas fragilidades ficavam expostas cada vez que o Bayern atacava. Aguentaram pouco mais de meia-hora, até aos 34’, quando Thomas Muller fez o 1-0, após passe de Lewandowski, naquele que foi o oitavo golo do internacional alemão em sete jogos frente aos “blaugrana”.

Ainda antes do intervalo, o Bayern expôs mais uma falha (inesperada) do Barcelona. Aos 42’, Leroy Sané arrancou um remate de fora da área, forte, mas perfeitamente defensável, e o habitualmente seguro Ter Stegen teve uma abordagem disparatada e deixou a bola entrar. Já não havia grandes dúvidas do desfecho deste jogo, era apenas uma questão de números. E Musiala, aos 62’, fez o 3-0 após assistência de Alphonso Davies.

No Grupo G, ainda estava tudo por decidir. Qualquer uma das quatro equipas do agrupamento ainda podia seguir para os “oitavos”. Basicamente, quem vencesse, passava, e foi o que aconteceu com Lille e Red Bull Salzburgo, triunfantes, respectivamente, sobre Wolfsburgo (1-3) e Sevilha (1-0). Na Alemanha, com Fonte e Renato Sanches no “onze”, o campeão francês venceu com golos de Yilmaz (11’), Jonathan David (72’) e Angel Gomes (78’), enquanto os austríacos triunfaram com o solitário golo de Okafor (50’).

No Grupo H, era uma questão de saber a ordem da qualificação entre Juventus e Chelsea. Acabaram por ser os italianos a vencer o agrupamento, com a sua vitória por 1-0 sobre o Malmö (golo de Moise Kean, aos 18’) e com o empate (3-3) do Chelsea em S. Petersburgo frente ao Zenit. O campeão europeu esteve a perder e a ganhar, acabando por ceder o empate no tempo de compensação – resultado que tirou aos londrinos o estatuto de cabeça-de-série no sorteio de segunda-feira.

A última noite desta fase de grupos da Champions acabou por ficar incompleta. O Atalanta-Villarreal, que iria decidir o segundo qualificado do Grupo F, foi adiado devido ao forte nevão que caiu em Bérgamo – se as condições meteorológicas o permitirem, irá disputar-se nesta quinta-feira. Quanto ao outro jogo do agrupamento, um Manchester United muito alternativo ficou-se por um empate (1-1) frente ao Young Boys, na estreia europeia de Ralf Rangnick como técnico dos “red devils”. Ronaldo e Bruno Fernandes, entre outros, nem para o banco foram, com o alemão a preferir apostar em jovens e outros menos utilizados.