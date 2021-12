Risco de prescrição de crimes relacionados com casa de Sócrates em Paris aumenta

O risco de prescrição do crime de falsificação de documento assacado pelo Ministério Público a José Sócrates e ao amigo Carlos Santos Silva, e relacionados com aluguer da casa de Paris onde morou o ex-primeiro-ministro aumentou, na sequência de uma recente decisão judicial. Em causa está ainda a prescrição de outros crimes do mesmo género, mas relacionados com os falsos contratos de prestação de serviços que terão servido para o antigo líder socialista pagar quer os serviços do professor universitário que o ajudou na tese de doutoramento, Domingos Farinho, quer o blogger que recebia dinheiro para o elogiar no blogue Câmara Corporativa.