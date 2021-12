Para o Norte, caminho aberto

O estudo Linha de Alta Velocidade Transmontana, da Associação Vale D’Ouro, sobre um novo acesso ferroviário do Grande Porto e Norte de Portugal à Europa além-Pirenéus, através de um corredor de altas prestações, é a maior pedrada no charco da história recente da ferrovia portuguesa

Irreverência, e capacidade de provocar. Desafiar poderes instalados. Pensar o território de forma inédita. O estudo Linha de Alta Velocidade Transmontana, da autoria da Associação Vale D’Ouro, sobre um novo acesso ferroviário do Grande Porto e do Norte de Portugal à restante Península Ibérica e Europa além-Pirenéus, através de um corredor de altas prestações, passando em Vila Real e Bragança, afigura-se a maior pedrada no charco em toda a história recente da ferrovia portuguesa, marcada pelo desinvestimento constante e divergência relativamente à União Europeia nas últimas três décadas e meia.