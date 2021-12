Provar aumento de despesas no teletrabalho dificulta aplicação da nova lei

Na semana de 2 a 9 de Janeiro - quando o teletrabalho voltar a ser obrigatório -, as empresas já terão de contar com a nova lei do teletrabalho e serão obrigadas a suportar as despesas adicionais com este regime. Porém, os juristas consultados pelo PÚBLICO antecipam dificuldades na aplicação da norma que obriga o empregador a pagar e o trabalhador a provar que tem mais gastos com o trabalho à distância.