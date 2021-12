Jorge Jesus lembra que ninguém dava nada pelo Benfica na Champions

Antes do jogo decisivo desta quarta-feira, frente ao Dínamo de Kiev, o técnico respondeu a três perguntas com a mesma retórica: a de que estar a lutar pelo apuramento já é um feito e tudo o que vier, mesmo a eliminação da Champions, já será positivo.

Jorge Jesus fez da conferência de antevisão do Benfica-Dínamo de Kiev um momento para relembrar que poucos dariam algo pelos “encarnados” num grupo da Liga dos Campeões com Barcelona e Bayern Munique.

Antes do jogo decisivo desta quarta-feira, o técnico respondeu a três perguntas com a mesma retórica: a de que estar a lutar pelo apuramento já é um feito e tanto. “Para muita gente, era quase impossível lutar com o Bayern e o Barcelona. Estamos na última jornada a discutir a passagem com uma equipa como o Barcelona, que nos últimos 18 anos nunca ficou de fora”, começou por dizer.

E repisou o tema mais à frente: “Este jogo pode trazer ao Benfica um êxito que à partida ninguém esperava. Tudo o que acontecer será positivo, porque falta uma jornada e já temos garantido o apuramento para outra prova [Liga Europa]. O grande objectivo do Benfica foi conquistado, que foi passar à fase de grupos”.

E disse ainda: “Vamos ser realistas e perceber que se o Benfica conseguir passar esta fase é um marco muito importante. Até para mim como treinador deixar uma equipa com o Barcelona de fora é motivo de orgulho”.

O técnico aproveitou ainda para garantir que a derrota frente ao Sporting na última sexta-feira já está ultrapassada. “Nesta casa, ninguém está habituado a perder muitas vezes com o rival. Mas isso já faz parte do passado e amanhã será um jogo em que só podemos pensar na vitória”.

E acrescentou, sobre o Dínamo: “Esta equipa tem seis titulares da Ucrânia e 13 habituais convocados. Sabemos que é uma equipa que tem feito grandes jogos. O objectivo amanhã é jogar para ganhar, sabendo que depois não dependemos só de nós”.