Mallu Magalhães no Nos Alive em 2022

Cantora brasileira traz ao palco do Passeio Marítimo de Oeiras o álbum Esperança . Antes do concerto de 6 de Julho de 2022, actuou já na passada sexta-feira em Lisboa.

A cantora brasileira Mallu Magalhães vai actuar na próxima edição do festival Nos Alive, em 2022. Levará ao palco do festival sito no Passeio Marítimo de Algés o álbum mais recente, Esperança, e apresenta-se dia 6 de Julho.

Caber-lhe-á um concerto no Palco Nos, o principal, no primeiro dia do festival que decorre depois durante 7, 8 e 9 de Julho de 2022. Será a sua segunda passagem pelo evento promovido pela Everything is New depois de uma actuação em 2018 num dos palcos secundários.

Depois de duas edições canceladas devido à pandemia, o Nos Alive conta regressar no Verão do próximo ano e já tem confirmadas presenças de nomes como Metallica, Da Weasel, Faith No More, Florence + The Machine, Fontaines D.C., alt-J, Caribou, Dino D’Santiago, Modest Mouse, Royal Blood, St. Vincent, The Strokes ou The War On Drugs.