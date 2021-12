Rúben Amorim assume que vai rodar a equipa na Champions

Apesar de assumir esta rotação no “onze” habitual, o técnico lembrou que um triunfo dá dinheiro e que esse dinheiro permitirá, no futuro, que o clube possa evitar vender jogadores.

O Sporting vai defrontar o Ajax, em Amesterdão, nesta quarta-feira (19h, TVI), com um “onze” diferente do habitual. A garantia foi dada pelo próprio treinador, Rúben Amorim, que apontou que João Virgínia será titular e que entre Nazinho e Gonçalo Esteves também um deles jogará. “Entre o Nazinho e o Esteves, um deles será titular. O Virgínia também será titular, porque no final do ano temos uma decisão para tomar [o jogador está emprestado ao Sporting] e temos de o ver nestes momentos”, apontou, na antevisão do jogo.

E explicou esta opção: “O jogo com o Ajax não tem que ver com recordes [Sporting pode chegar às quatro vitórias seguidas], tem que ver com algo maior do que isso. É dar oportunidade a alguns jovens para serem titulares na Champions e terem espaço de crescimento. Há certos jogos e momentos que nos dão oportunidade de ir mais além no crescimento de toda a gente no plantel. Vamos aproveitar cada minuto para ver alguns jogadores nesta competição. Nos oitavos-de-final vamos apanhar uma grande equipa e todos os jogadores têm de estar preparados para ajudar. Se todos estiverem no mesmo patamar, vamos estar mais preparados para vencer”. “Temos de olhar para o futuro. O nosso plano é a longo prazo”, concluiu.

Apesar de assumir esta rotação no “onze” habitual, o técnico lembrou que um triunfo dá dinheiro e que esse dinheiro permitirá, no futuro, que o clube possa evitar vender jogadores. “Serão mais 2,8 milhões de euros e passo a passo podemos manter os jogadores que certamente serão cobiçados”.

Amorim aproveitou ainda para individualizar a análise a um jogador “leonino” que não tem sido titular absoluto e que deverá actuar em Amesterdão. “É um crime o Daniel Bragança não ter mais minutos. Se jogássemos com três médios, talvez fosse titular da equipa”.