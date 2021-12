Como está-tua ex-celência?

A História é tanto a erecção das estátuas e dos monumentos como as suas demolições. Presumindo e contundindo, pedir a substituição, a recolocação ou o afundamento duma estátua faz parte do processo histórico.

Tarrafal caiu do mapa tão cedo nasceu e, até hoje, nunca teve uma única estátua de pé. De modo que, quando apareceu na vila a moda de brincar de estátua, uma coisa tão simples, aquilo virou uma fonte de acidentes domésticos, porque nós só conhecíamos tais figuras nos livros, e vinham sempre em pedestais, rodeadas de dragões e leões admoestados. E como quem não tem gatos caça com ratos, lá fomos nós para cima das cumeeiras, com os nossos cães sarnentos, fazermo-nos de Marquês de Pombal. Muitos foram parar à farmácia, que hospital não havia.