Portugal doou 4,4 milhões de doses de vacinas mas só metade chegou aos países de destino

Portugal entregou 1,9 milhões de doses aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste. No âmbito da iniciativa Covax, apenas chegaram cerca de 300 mil doses ao Senegal.

Portugal doou 4,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 e tenciona oferecer, no total, cerca de seis milhões a países mais carenciados. Mas, até ao início desta semana, apenas tinham chegado aos países de destino metade das doses já disponibilizadas, de acordo com os dados que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) adiantaram ao PÚBLICO.