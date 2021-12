Morreu Pedro Oliveira, ex-director da Exame Informática

Pedro Oliveira, ex-jornalista que foi durante quase duas décadas director da revista Exame Informática, morreu esta sexta-feira, vítima de doença súbita após ter contraído covid-19, avançou a revista Visão.

O ex-jornalista era actualmente o director de parcerias e novos negócios e responsável pela área digital da Trust in News, empresa proprietária da Visão, Exame Informática e Caras, entre outras. Pedro Oliveira mantinha ainda as funções de apresentador do programa Exame Informática TV na SIC Notícias.

Pedro Oliveira nasceu há 49 anos em Lisboa, formou-se em jornalismo na Universidade Autónoma de Lisboa e na década de 1990 trabalhou, entre outros, na Rádio Nova Antena, Semana Informática e PC Guia. Dirigiu a Exame Informática entre o ano 2000 e 2019. Entre 2006 e 2012 dirigiu a revista Stuff e a Visão Link em 2008.