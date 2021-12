Eleições motivam saída antecipada de Eduardo Cabrita?

O ministro Eduardo Cabrita anunciou a sua demissão. Depois de meses de polémicas acumuladas, o governante informou ao final da tarde desta sexta-feira que entregou a sua carta de demissão ao primeiro-ministro para não prejudicar o Governo. Minutos depois de terminar a sua declaração, António Costa confirmou que aceitou o pedido de demissão do governante. Neste P24 ouvimos a análise do director-adjunto do PÚBLICO David Pontes.

