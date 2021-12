Entre futebol e discotecas, a corrida aos testes em Lisboa deixou muitos pendurados

Dezenas de munícipes aguardavam a abertura do posto de testagem do Cais do Sodré já para lá das 21h, mas o centro não abriu, ao contrário do que tinha sido anunciado. Câmara de Lisboa diz que se tratou de um “lapso” e que postos de testagem nocturna estarão apenas abertos em vésperas de feriados, sextas e sábados, das 20h às 2h.