Um tinto que abre as portas da glória para os DOC do Vesúvio

Quinta do Vesúvio 2019, definitivamente no patamar dos melhores da região. Um tinto que é também de grande finesse e polimento, profundo, com estrutura imponente e enorme riqueza.

Três décadas depois de ter chegado à lendária Quinta do Vesúvio – foi comprada em 1989 –, o grupo Symington parece começar a afirmar os vinhos DOC tintos com um estatuto à altura dos pergaminhos da propriedade, historicamente vocacionada para os vinhos do Porto. É certo que havia já a colheita de 2011, mas essa foi excepcional na generalidade da região e, como é natural, acabou por evidenciar ainda mais as características do Vesúvio. O vinho precisou, no entanto, de uma meia dúzia de anos em garrafa para dar conta de todo o seu potencial. Mesmo assim, um vinho concentrado e maduro, sem o carácter de elegância e frescura que marcam logo à partida esta colheita de 2019.