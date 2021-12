Covid-19: Câmara de Vizela oferece testes aos visitantes da Cidade Natal

A Câmara de Vizela vai assegurar a realização de testes à covid-19 gratuitos durante quadra festiva na cidade e garantir máscaras gratuitas à população, informou o município.

Segundo aquela autarquia do distrito de Braga, os testes decorrerão num contentor montado no centro urbano, onde técnicos de um laboratório realizarão as recolhas, das 10h às 18h.

A autarquia assinala que a medida pretende conferir “condições de segurança” às actividades de animação de natal, apoiando também o comércio local “neste momento difícil de pandemia”. A realização dos testes será assegurada num contentor instalado no novo parque de estacionamento do Fórum Vizela, que funcionará todos dos dias.

Além das máscaras, serão também disponibilizadas doses individuais de álcool-gel a todos os visitantes, “criando assim condições para que o evento decorra dentro das regras de segurança”.

O presidente da câmara, Vítor Hugo Salgado, citado em comunicado, considera que, neste momento, “os números de infectados no concelho não justificam tomar qualquer medida adicional” às agora anunciadas. O autarca acrescenta que a vacinação com a segunda dose abrange mais de 85% da população e que se prevê a conclusão da terceira até dia 19 de Dezembro. Admitiu, porém, que caso os números aumentem, a câmara poderá encerrar “espaços do evento menos seguros” e, caso se justifique, determinar o cancelamento do evento.

Este ano, autarquia apostou no reforço da iluminação de natal, numa parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vizela. Não obstante, a maioria dos espaços de diversão do Vizela Cidade Natal será ao ar livre, com excepção da tenda de espectáculos, com capacidade para 300 crianças. Contudo, ressalva o município, a lotação será limitada a 100 crianças e os adultos serão obrigados a mostrar o certificado digital.