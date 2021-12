A invejosa, a invejada e o cata-vento

Será por a galinha do vizinho ser mais gorda do que a nossa, ou por a relva ser mais verde do outro lado da sebe que separa os jardins próprio e alheio, ou por, devido à sua natureza, a humanidade ambicionar sempre mais do que tem ou merece? Seja como for, o papel da inveja – por muito mal-afamado que seja – não é negligenciável no comportamento de homens e mulheres, principalmente nas sociedades hierarquizadas, que são, a bem dizer, todas as que conhecemos. Há quem afirme até a inveja como o verdadeiro motor do progresso e da evolução, recusando a versão corrente e moralista que nela vê defeito de carácter. Pois é entre a inveja e o poder, mas também a ciumeira de classe e o lirismo do amor romântico, que se desenrola a trama de Nem Come Nem Deixa Comer, comédia de desencontros e resolução improvável que Ignacio García encena em Almada.