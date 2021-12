Covid-19. Portugal regista mais 2898 casos e 13 mortes

Há 916 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 75 do que no dia anterior. Dessas, 128 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 12.

Portugal registou, na quarta-feira, mais 2898 casos confirmados de covid-19 e 13 mortes associadas à doença, de acordo com o último boletim de actualização da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta quinta-feira. No total, já se registaram 1.154.817 casos confirmados e 18.471 mortes desde o início da pandemia, em 2020.

Há 916 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 75 do que no dia anterior. Há quase quatro meses que o número de internados não era tão elevado — no dia 4 de Agosto estavam internadas 919 pessoas nos hospitais portugueses.

Dessas, 128 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 12. O número mais elevado desde 7 de Setembro, quando estavam internadas 135 pessoas nos cuidados intensivos.

Contam-se agora 57.638 casos activos, mais 1860 num só dia. Há ainda registo de mais 1025 recuperados, num total de 1.078.708.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais vítimas na quarta-feira: morreram quatro pessoas nessa região e registaram-se 937 novos casos. Também no Algarve se registaram quatro óbitos e 237 casos.

No Norte, registaram-se três mortes e 914 casos. No Alentejo, houve um óbito a registar e 97 novos casos.

O Centro foi a única região do continente que não registou vítimas, contabilizando 599 casos.

Nas regiões autónomas, registou-se uma morte na Madeira, que contou ainda 91 novos casos. Nos Açores não se registaram mortes, apenas 23 novos casos.

A maior parte das mortes foi registada entre doentes com mais de 80 anos: 4 eram do sexo feminino e três eram do sexo masculino. Conta-se ainda quatro mortes entre mulheres com idades entre os 70 e 79 anos e de um homem na mesma faixa etária. Há ainda uma vítima do sexo masculino na faixa etária dos 50 aos 59 anos.

Há um ano, o boletim de 2 de Dezembro (referente ao dia anterior) dava conta de 3384 novos casos — quase 500 casos a mais do que em 2021 — e 68 mortes. Os internamentos eram também muito superiores: estavam internados nos hospitais portugueses 3338 pessoas, sendo que, dessas, 525 estavam internadas em unidades de cuidados intensivos.

Portugal continua na zona vermelha da matriz de risco, de acordo com a informação actualizada na quarta-feira. O índice de transmissibilidade – ou R(t) – desceu e é agora de 1,16 em Portugal continental e de 1,15 se contabilizarmos as regiões autónomas, mas a incidência subiu: Portugal regista 349,8 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor que sobe para os 351,4 se tivermos apenas em conta o território continental.