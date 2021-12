Coates é o único caso positivo de covid-19 no Sporting

O central uruguaio Sebastián Coates vai mesmo falhar o jogo de sexta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, relativo à 13.ª jornada da Liga. Nesta quinta-feira, o Sporting confirmou à agência Lusa a infecção do jogador, depois de uma ronda de testes em que não houve mais casos positivos.

Segundo fonte do clube, os testes PCR feitos a todos os elementos do plantel “leonino” tiveram resultados negativos, com excepção do caso do capitão da equipa. Coates, de resto, está já a cumprir isolamento e é baixa garantida para o derby, obrigando Rúben Amorim a recompor a defesa.

Do lado do Benfica, a ronda de testes realizada na quinta-feira não produziu qualquer resultado positivo, pelo que, com excepção dos jogadores que continuam lesionados, Jorge Jesus terá à disposição o restante plantel para o primeiro clássico que os “encarnados” enfrentam na Liga 2021-22.