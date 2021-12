Novos documentos “reforçam ligação” entre Xi Jinping e campos de detenções em Xinjiang

Discursos confidenciais do Presidente chinês e de outros líderes revelam, segundo o investigador alemão Adrian Zanz, uma “ligação muito mais extensa do que se pensava” entre a cúpula do Governo central e a campanha de repressão contra a minoria muçulmana uigur.

Os discursos sobre a forma como o Governo chinês devia actuar na província de Xinjiang a partir de 2014, feitos no interior do Partido Comunista Chinês pelo Presidente da China, Xi Jinping, “estão ligados de forma muito mais extensa, pormenorizada e significativa” do que se pensava, à implementação no terreno das políticas de perseguição e internamento forçado da população uigur e outras minorias muçulmanas.