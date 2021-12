Os portões natalícios de Perlim abrem esta semana em Santa Maria da Feira

Funcionando em 23 dias distribuídos pelo período de 1 a 30 de Dezembro, o parque temático Perlim vai disponibilizar diariamente um total de 17 cenários temáticos, sete espectáculos em palco e três performances itinerantes, sempre entre as 13h30 e as 19h.

Paulo Sérgio Pais, director-geral da iniciativa dinamizada pela empresa municipal Feira Viva e que envolve uma equipa de 250 pessoas, adiantou à Lusa que, após uma interrupção em 2020 devido à pandemia de covid-19, a 13.ª edição anual de Perlim está a gerar “uma expectativa acima do normal tanto nos participantes como nos visitantes”.

Isso fica demonstrado no número de ingressos já reservados e comprados ainda antes da abertura do parque: “São mais de 30 mil, entre visitantes portugueses e espanhóis. Só para o fim-de-semana de 4 e 5 de Dezembro, por exemplo, já temos mais de 4 mil pessoas”.

A lotação diária do recinto e os requisitos de entrada ainda não foram completamente definidos, uma vez que a organização está “a aguardar as recomendações finais do Governo” em termos de segurança epidemiológica, mas, independentemente de os certificados de vacinação e os testes negativos à covid-19 virem ou não a ser obrigatórios, “o uso de máscara será sempre recomendado”, os espaços de restauração estarão mais dispersos pelo parque e no exterior da Quinta do Castelo haverá até “um espaço próprio” para venda e realização de exames de diagnóstico rápido.

“Nas outras edições a nossa grande preocupação era com os conteúdos e as condições climatéricas - este ano, a isso tudo ainda se junta a preocupação da covid”, realçou Paulo Sérgio Pais.

Quanto ao imaginário natalício que vai decorar os jardins, lago, grutas e castelo da Feira, o protagonismo caberá em 2021 à personagem Plim, anunciada como “a guardiã das estrelas, por ser ela quem as empresta para decorar todas as árvores de Natal do mundo”.

Duendes, reis e princesas serão outras das figuras a circular pelo parque, onde haverá zonas específicas para a prática de “slide” e arvorismo, um carrossel, um comboio, rampas de neve simulada, uma minidiscoteca e também espaços pedagógicos dedicados à água e à natureza, sob gestão das Termas de São Jorge e do Zoo de Lourosa.

A abertura oficial é antecipada na terça-feira à noite, com a encenação gratuita da chegada do Pai Natal ao castelo da Feira, pelas 21h. No mesmo local, a partir de quarta-feira e em cada dia de funcionamento do parque temático, haverá sempre um espectáculo piromusical de encerramento da jornada, disponível apenas para quem tiver bilhete.

Em paralelo às actividades na Quinta do Castelo, a Feira Viva alargou a dinâmica de Perlim a outras zonas da cidade, distribuindo pelos estabelecimentos comerciais aderentes 150 marcos de correio em que as crianças podem depositar uma carta ao Pai Natal, em formulário próprio dirigido à Lapónia. “Terão certamente uma resposta oficial do Pai Natal”, garantiu Paulo Sérgio Pais.