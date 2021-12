Benfica estreia-se na Liga dos Campeões de voleibol com derrota

O Benfica estreou-se nesta quarta-feira na Liga dos Campeões de voleibol com uma derrota, na Rússia, diante do Zenit, em três parciais (3-0), no encontro inaugural do Grupo D.

Na Sibur Arena, em São Petersburgo, a equipa treinada por Marcel Matz já sabia de antemão que não teria tarefa fácil, um cenário que se confirmou, tal foi o domínio apresentado pelos russos, que, depois de vencerem por 25-19 e 25-16, relaxaram no terceiro parcial (25-23), mas sem colocarem em causa uma vitória esclarecedora.

O segundo encontro dos “encarnados” na prova será diante dos alemães do Berlim Recycling Volleys, que nesta ronda defrontam os sérvios do Vojvodina, e está previsto para 15 de Dezembro, no Pavilhão n.º2 da Luz, em Lisboa.