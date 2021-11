A astúcia do Presidente para travar a eutanásia

A lei da eutanásia transformou-se num jogo do gato e do rato. Onde conta a astúcia, a oportunidade e, claro, os juízos éticos sobre a vida humana e os seus limites. Neste jogo entre o Parlamento e a Presidência da República, quem está a ganhar é o Presidente. Em Fevereiro, travou a vontade da Assembleia com um recurso ao Tribunal Constitucional (TC). Agora, voltou a travá-la com um veto político.