Variante Ómicron foi detectada na Europa há quase duas semanas

Seis dias antes do alerta dado pelas autoridades sul-africanas, a 25 de Novembro, já havia pelo menos um caso da variante Ómicron na Europa, mostra uma análise de amostras recolhidas nas últimas semanas nos Países Baixos.

As autoridades de Saúde neerlandesas revelaram, esta terça-feira, que a variante Ómicron já estava, afinal, presente no país há mais tempo, ainda antes de ter sido declarada variante de preocupação, na semana passada.

A primeira amostra com a nova variante foi recolhida a 19 de Novembro e as autoridades acreditam que a Ómicron já está disseminada na comunidade, segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública, citado pela Associated Press.

“Encontrámos a variante Ómicron em duas amostras recolhidas a 19 de Novembro e no dia 23. Não é claro se estas pessoas visitaram o sul de África”, adiantou o Instituto neerlandês.

Ou seja, estes casos são anteriores ao anúncio das autoridades de saúde sul-africanas, que a 25 de Novembro alertaram o mundo para uma nova variante, que um dia depois viria a ser declarada de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, sendo baptizada de Ómicron.

No dia seguinte, os Países Baixos identificaram 14 casos da nova variante, em passageiros chegados da África do Sul. Em Portugal, foram entretanto identificados 13 casos, todos ligados à B-Sad. Ao todo, na Europa, já foram identificados mais de quatro dezenas e o número continua a aumentar.

Nos Países Baixos, estão agora a fazer sequenciação genética de amostras mais antigas para melhor perceber a emergência da variante Ómicron no país.